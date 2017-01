La lettera-appello inviata al ministro Minniti da padre Mussie Zerai, sacerdote scalabriniano di origine eritrea, già candidato al Nobel per la Pace, contro la politica dei respingimenti e sulle recenti dichiarazioni del governo in materia di Cie ed espulsioni...

Buon anno... cercando di far parte della storia più grande di noi.

Una riflessione acuta e argomentata sul tema del potere oggi, in particolare alla luce della fede cristiana

Quanti giusti conosciamo? Quanti giusti esistono nelle istituzioni? In che percentuale possiamo trovare giusti nella politica, nella mondo economico e finanziario, nelle università, nelle comunità di fede religiosa?

A margine della lettura di "Non come Pilato" di Rocco D'Ambrosio, un invito a riflettere sulle sfide per i cattolici nel realizzare giustizia e pace nel mondo sociale e politico