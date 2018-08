Un summit globale sulle libertà religiose

Se in Europa sono i musulmani l’obiettivo principale dei pregiudizi religiosi, altrove tocca agli ebrei o ai cristiani: “I cristiani sono stati molestati in più Paesi di qualsiasi altro gruppo religioso”, scriveva la Pew nel 2015. Su Foreign Policy, Ashlyn Webb e Will Inboden, entrambi dell’Università di Austin, citano il libro “Under Caesar’s Sword” dove quindici studiosi hanno esaminato la situazione in 24 Paesi: Kent Hill, il direttore esecutivo del Religious Freedom Institute, si è occupato per esempio del capitolo su Iraq e Siria, Paesi stravolti dalla cavalcata dello Stato islamico e dalla guerra civile, “le cui barbarie hanno provocato una delle più grandi crisi di rifugiati del 21° secolo”, e dove si è “assistito alla completa decimazione delle rispettive popolazioni cristiane”.

Come in Pakistan le severe leggi sulla blasfemia continuano a reclamare la vita di cristiani innocenti (come quella del pastore Shahbaz Bhatti), così nella regione cinese dello Xinjiang, migliaia di musulmani uiguri sono attualmente detenuti in campi di rieducazione, in condizioni difficili e spesso separati dai membri della famiglia. Una questione che copre ampie aree geografiche e ampie realtà socio-politico-religiose, di cui il dipartimento di Stato ha provato a intestarsi la guida con una spinta per riportare l’America sulla vetta del mondo in tema di rispetto dei diritti e valori democratici.

Iniziative di questo genere sono anche il frutto dei contatti del mondo cristiano evangelico con l’amministrazione Trump e con il presidente stesso: promuovere la libertà religiosa è una questione di sicurezza nazionale, che riduce l’instabilità e la probabilità di azioni terroristiche, spiegava per esempio Travis Weber, direttore del Center for Religiuos Liberty sul sito del Family Research Council (istituzione diretta da Tony Perkins che una volta ha spiegato a Politico che gli evangelici sostengono Trump perché l’amministrazione Obama che lo ha preceduto, “e i suoi leftisms” li avevano lasciati indietro).

