Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017: tre iniziative a Cassano

..Clandestino, extracomunitario, migrante, profugo, richiedente asilo, rifugiato, sfollato….. In questi anni abbiamo assistito al fiorire di tanti termini diversi, più o meno politically correct. Tanti termini per indicare un solo fenomeno: milioni di persone che dolorosamente decidono di lasciare il proprio paese per cercare dignità e speranza di vita altrove..in fuga, non solo dalla guerra... Legambiente In occasione della “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2017", organizzata dalla Fondazione Migrantes, Organismo Pastorale della CEI, sono tre le iniziative in programma a Cassano per considerare un fenomeno inarrestabile, che tuttavia, fa parte della storia dell'umanità. Sono le crisi umanitarie in atto in tutto il Mondo, spesso dimenticate dai media e anche da Noi, a generare e amplificare i flussi migratori, le cui cause non sono dovute solo alle guerre ma a molteplici problematiche, tra cui la fame, la povertà, le discriminazioni razziali, regimi dittatoriali, le violenze urbane e di strada, le catastrofi ambientali e climatiche... Questi movimenti migratori toccano l'Europa, l'Italia e in particolar modo il Sud, la nostra Regione, il nostro paese, e impongono alle Istituzioni Tutte, delle strategie che vadano oltre l'Emergenza "momentanea" (secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni il fenomeno non si arresterà prima del 2050) e, a Noi Cittadini e Associazioni, una migliore comprensione al fine di dare vita a necessari percorsi di impegno e solidarietà condivisi (c'è bisogno di fare rete). Il tema di questa 103esima edizione riguarda i “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”. Per questo i Volontari di Legambiente Cassano, in stretta collaborazione con la Parrocchia Santa Maria Assunta e Don Francesco Gramegna, e tutti gli operatori, insegnanti e rifugiati del Centro SPRAR di Cassano hanno deciso di intraprendere un cammino per l'integrazione, che inizierà il prossimo week end (sabato 21 e domenica 22 gennaio) con alcuni eventi che saranno anche l'occasione per una raccolta fondi da devolvere in beneficienza al progetto UNICEF “Bambini in pericolo” come i "Bambini dimenticati di Aleppo". E subito a questo cammino si sono unite altre associazioni tra cui i volontari UNICEF di Acquaviva delle Fonti, oltre alla sempre propositiva e fattiva associazione Apulia Country, ma anche RadioFutura, l'Agriturismo Fasano e l'Olificio Sociale di Cassano delle Murge. Pertanto "Con gli Occhi dei Migranti" è il titoto della mostra fotografica per l'integrazione, che sabato 21 gennaio, alle ore 10:00, all'interno del Centro SPRAR di Cassano, darà il via alle iniziative. Ad essere esposti saranno gli scatti di un percorso iniziato dai volontari di Legambiente con questi ragazzi, ospiti del Centro, durante le attività di PuliamoCassano di settembre, o la recente Festa dell'Albero e durante le stesse attività programmate dallo SPRAR. Nel corso della mattinata le insegnanti del centro allestiranno con i ragazzi un laboratorio creativo. L'obiettivo è fare entrare un po' di bellezza in luoghi visti con sospetto e spesso oggetto di polemiche, specie mediatiche, creando un incontro tra gli ospiti della struttura e cittadini e, magari, aprire gli stessi luoghi ad altri eventi. La mostra rimarrà aperta fino alle 20:00. A seguire la domenica mattina del 22 gennaio, è prevista un'escursione naturalistica nei dintorni della nostra cittadina, "A Spasso con la Solidarietà", a cura dei volontari di Legambiente Cassano ed aperta anche alla partecipazione degli ospiti del Centro SPRAR. L’escursione (di circa 7 km) esplorerà alcune delle aree collinari a ridosso di Cassano, dal notevole impatto naturalistico e paesaggistico, per fornire una piccola ma preziosa testimonianza del nostro splendido territorio. La partenza e l’arrivo sono previsti presso la sede dell’Oleificio Sociale di Cassano, dove al termine della passeggiata ci sarà anche una piccola degustazione di prodotti tipici gentilmente offerta da Apulia Country e Agriturismo Fasano mentre i volontari UNICEF di Acquaviva delle Fonti allestiranno un punto di raccolta fondi per i "Bambini dimenticati di Aleppo". Il tracciato è particolarmente stimolante e, nel primo tratto, seguirà la strada di servizio su AQP fin quasi a sfiorare l’ospedale Maugeri per poi deviare decisamente verso sud e contrada Frà Diavolo, salendo su un sentiero “da capre” verso la sommità dove la vista panoramica sulla costa barese è mozzafiato. Si attraverserà un’area ricca di testimonianze storiche molto interessanti, legate alla transumanza ed alla sosta delle greggi lungo il tratturo che transitava da Cassano, diretto verso la pianura erbosa del Metapontino. Una ripida discesa ci farà scollinare verso la dolina di Santiquando, un altro luogo magico di rilevante importanza naturalistica dove confluiscono due bellissime lame per proseguire lungo un delizioso sentiero che segue il corso di una di queste verso sud-est, fino a raggiungere la strada Panoramica e scendendo lungo il fianco della collina di S.Lucia ritorneremo al punto di partenza per la successiva degustazione finale. La partecipazione è libera e gratuita con appuntamento alle ore 8.30 presso la sede dell’Oleificio Sociale all’inizio di via Grumo, nei pressi dell’ASL, equipaggiati di scarpe da trekking o scarponcini idonei ad evitare storte sulle asperità murgiane. Si raccomanda la puntualità, il termine escursione è previsto per le ore 13.00 circa. E infine, domenica sera alle 19:30, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, si terrà, The Joyful Chorus in Concerto per i Bambini di Aleppo, che concluderà queste meravigliose giornate per l'integrazione. "mi sta a cuore richiamare l’attenzione sulla realtà dei migranti minorenni, specialmente quelli soli, sollecitando tutti a prendersi cura dei fanciulli che sono tre volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi, quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra d’origine e separati dagli affetti familiari” Papa Francesco Fonte: http://www.cassanolive.it/news/cultura/461463/giornata-mondiale-del-migrante-e-del-rifugiato-2017-tre-iniziative-a-cassano