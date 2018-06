Un Centro di ascolto e incontro per stranieri!

La nostra Associazione Cercasi un fine ha aperto un Centro di Incontro e di ascolto, per organizzare dei corsi di lingua italiana per stranieri, a Cassano (Ba). Il Centro è aperto ogni giovedì, ore 17,30-19. Se conoscete straniere e stranieri che necessitano di questo tipo di aiuto potete indirizzarli al Centro. Grazie a Mariluce Latino, Davide D'Aiuto, Lucia Campanale, Anna Cannelonga, Margherita Cuscianna, Rocco D'Ambrosio sr, Lia Leo, Tonia Massaro, Giuseppina Smaldino, Angela Vaira, Rosa Catucci, Mariolina Cecere, Rosa Squicciarini, Giusy Musmeci, Giuseppe Calemma, Anna Cutrone. Per coloro che intendono aiutarci: abbiamo bisogno di testi per insegnamento dell'italiano, elementari e semplici. Grazie. Bless you.