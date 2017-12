Legalità: la legge della quotidianità, di Emanuele Castrignano

Il secondo appuntamento della scuola di democrazia organizzata dall’ associazione cattolica “Cercasi un fine onlus” ha avuto come tema di approfondimento il tema della “Legalità”. L’ incontro è stato diretto e gestito dal dott. Michele Parisi, giudice presso il tribunale di Bari. La scelta di affrontare il tema della legalità proprio nelle prime sedute del corso, immediatamente dopo quello sulla democrazia, non è stato casuale: fortissima è l’interdipendenza che lega i due temi, del tutto complementari e legati tra loro da un rapporto strettissimo. Nella prima parte dell’ incontro il Dott. Parisi ha affrontato il tema dal punto di vista antropologico, ponendo al centro dell’ attenzione il significato più profondo di legge come strumento per veicolare la legalità: legge vista come il risultato di un processo di compromesso, di incontro di ciò che unisce e rigetto di ciò che divide. In questo delicato passaggio della relazione è venuto fuori il lato più umano che si cela sotto l’autorevolezza del giudice Parisi: una persona profondamente riflessiva, che interroga perennemente la propria coscienza, tramutando il proprio ruolo di giudice con quello di mentore. Il relatore ha sviluppato il proprio intervento soffermandosi sul valore della legge sviluppando il concetto di legalità letta come non un valore in sé per sé, ma in maniera organica, viva, contagiosa. Una legge quando si può definire giusta? Giusta rispetto a quale prospettiva ? Qual è il punto di vista in cui bisogna porsi per “giudicare” una legge?



Secondo il conferenziere il punto di osservazione deve essere quello di chi non ha voce, di chi non è il più forte. Chiaro ed esplicativo il riferimento alla Carta Costituzione, intesa dai padri costituenti come una vera e propria garanzia dei più deboli, un principio che rifiuta categoricamente la “legge del più forte”.



Tanti i quesiti che il dott. Parisi ha posto alla numerosa platea per stimolare un dibattito, che è stato caratterizzato da un clima vivace e anche spesso acceso nei vari gruppi di lavoro. Al termine dei quali è venuto fuori che la legalità non è solo l’ applicazione delle leggi, non si limita solo a rispettare i vari codici ma è un insieme di comportamenti etici, di processi virtuosi, dettati sia dalla propria fede che dall’ intrinseca sensibilità umana che ogni individuo possiede, che ognuno può applicare nella vita di ogni giorno tenendo sempre a mente le ricadute dei comportamenti che adottiamo sulla vita civile e sociale della comunità di cui facciamo parte.



Nell’ultima parte dell’incontro il dott. Parisi ha risposto in maniera esaustiva ai tantissimi interrogativi nati nei gruppi di lavoro. La vivacità e la ricchezza degli interventi ha mostrato quanto il tema sviscerato ed analizzato in questo secondo appuntamento del corso potesse solo apparentemente sembrare “sdoganato”. In realtà il tema della legalità è molto più profondo e intrinseco di quotidianità … Sì! la legalità è tout court la quotidianità dei nostri comportamenti! In una scuola di formazione partire da questo caposaldo, capire che senza legalità è difficile anche solo pensare di progettare una società più equa ed umana, significa tracciare una parte importante del percorso.



Prossimo appuntamento sabato 13 Gennaio 2018, tema dell’incontro : “il Lavoro”

[corsista della scuola di Giovinazzo, Bari]