Buon Natale... con le parole di una bimba

Sono i desideri e gli auguri di una piccola di 8 anni. Li facciamo nostri e auguriamo a tutti i nostri lettori un Buon Natale e un Sereno 2019!

Caro Babbo Natale,

io mi chiamo G. e non chiedo molto, vorrei che esaudissi i miei desideri. Vorrei che la mia zia P. stesse bene, perché non sta tanto bene. Poi, se puoi, fa che io ricordi i miei ricordi con i miei amici, e se anche li vedo nella mia mente, io li rivivo e rivivo momenti indimenticabili.

Babbo Natale, tu come regalo, per Natale mi dovresti regalare una risposta; tu sei vero o ti hanno inventato?

Io vorrei anche che la mia mamma e il mio papà mi regalassero una sorellina, per giocarci, per ridere insieme, pure per non stare da sola!

Io, Babbo Natale, ti chiedo che tu faccia cadere una stella cadente, così i miei desideri si avverano.

Babbo Natale io ti chiedo che il nostro pianeta sia più pulito, così le persone non si ammalano, così non c’è più puzza, le persone sarebbero pure più educate (e per altre ragioni).

Babbo Natale, ora chiedo per i miei genitori, papà vorrebbe passare almeno un Natale con la sua famiglia, perché il Natale lo passiamo dai nonni, da parte della mamma.

Invece la mamma vorrebbe avere un lavoro.

Ora ti devo dire un giocattolo con cui passare del tempo, e questo gioco è un laboratorio per creare le patatine fritte e mangiarle quando vedo i film e divertirmi a sgranocchiarle.

Babbo Natale, io ora ti chiedo per i più piccoli. Regaliamo un Natale da favola, così potranno vivere pure loro dei ricordi che saranno fantastici. E alla mia classe regala un Natale di pace, e quindi auguro a tutti un BUON NATALE!

DA G. F.

TI ASPETTO! TI VOGLIO BENE!