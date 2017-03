7 passi di etica civile

Etica civile: espressione ampia e ricca di fascino, ma talvolta sentita come astratta: molti chiedono cosa essa significhi per la nostra vita assieme. Per questo dai soggetti promotori del II Forum che si terrà a Milano il prossimo 1-2 aprile – viene un piccolo, dinamico testo: 7 passi verso il Forum (presente, con tutte le informazioni sull’evento, su www.forumeticacivile.com).