La salute nella e oltre la legge. Sfide odierne

La salute nella e oltre la legge





il titolo del libro, quinto della nostra collana, nasce dal riesame di alcuni eventi che hanno interessato la professione medica che hanno visto medici e una parte della magistratura fronteggiarsi sul campo di discutibili procedure terapeutiche. Mi riferisco alla gestione del “caso Stamina”. In Italia, mentre la FNOMCeO elaborava il nuovo Codice di Deontologia Medica, associazioni, personaggi dello spettacolo, politici, giornalisti della stampa e della televisione, opinionisti vari valutavano l’efficacia del cosiddetto “protocollo Stamina” e proponevano piani terapeutici mentre molti magistrati lo imponevano ai medici a forza di ordinanze.

Una vera e propria sfida! La salute affidata non ai medici ma alla legge o addirittura oltre la legge!

Il “caso Stamina”, al netto delle eventuali conseguenze giudiziarie sulle quali non esprimo alcuna opinione, rappresenta il punto di non ritorno per tutti quelli che credono nella libertà e indipendenza della professione medica, ispirata ai principi e alle regole della deontologia professionale. Il “caso Stamina” rappresenta un momento di divisione e di contrasto tra le varie articolazioni dello Stato e della società civile. Una frattura che dobbiamo risanare, soprattutto tra professione medica e potere giudiziario.

Il terzo anno di corso della Scuola di Etica Pubblica per operatori sanitari, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Bari e dall’associazione “Cercasi un fine”, ha affrontato il tema del rapporto della professione medica normata dal Codice di Deontologia Medica con il sistema legislativo, la magistratura e la politica affrontando nella prassi della quotidianità del lavoro temi che vanno dall’autonomia del medico alla responsabilità, dalla libertà di cura del paziente al consenso informato, dalla gestione del segreto professionale al conflitto di interessi, dai rapporti con la magistratura a quelli con la politica. Un variegato universo di problematiche per le quali la professione si è fornita di uno strumento come il nuovo Codice di Deontologia Medica.

La nostra domanda è stata: “Qual è il rapporto della professione del medico con la legge?”. Diverse risposte le troverete nel nostro volume. Buona lettura!

[co-redattore del volume, medico, redattore CuF, Bari]