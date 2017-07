Un ristoro particolare, di Rocco D'Ambrosio

Il Vangelo odierno: In quel tempo Gesù disse:

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11, 25-30).

9 luglio 2017. Ci sono tanti motivi nella vita per sentirsi affaticati e oppressi. Chi più, chi meno un po’ tutti abbiamo bisogno di “ristoro”, non solo per la calura che imperversa, ma soprattutto per i gioghi di cui ci carichiamo o che altri pongono sulle nostre spalle. La domanda è quella di sempre: la fede aiuta?

In questo brano Gesù ci invita ad andare a lui per trovare il ristoro che cerchiamo. Sono convinto che questo invito è uno dei più difficili del Vangelo. Lo dico perché è la stessa amicizia con il Signore a essere particolare. Se facciamo attenzione esistono diversi modi per andare al Signore e trovare ristoro. Non solo li notiamo nell'esperienze altrui ma anche nella nostra personale. In sintesi cercherò di individuarli per tipi.

Deus ex machina. Era quel marchingegno che appariva sulla scena per risolvere ogni problema e complicazione. Spesso andiamo al Signore perché ci risolva tutto e subito. La preghiera diventa cosi un elenco di richieste, come il foglio della spesa alla supermercato. Ci sentiamo ristorati solo nella misura in cui ci sono concessi i miracoli che chiediamo. Ma non penso che sia questo il ristoro che il Signore vuole concederci. Per questo molte volte siamo così delusi da pensare che non ci sia ristoro per le nostre fatiche e problemi. Ma il ristoro è dato solo dal cambiare la nostra realtà? Ovvero ristoro uguale miracoli concessi?

La fuga in un mondo irreale. È innegabile che ci siano forme di preghiera, personali e comunitarie, molto impostate su trasporti emotivi e creazioni di paradisi più apparenti che reali. Lo dico con molto rispetto: il rischio è che la preghiera diventi una forma di "stupefacente" che assicuri "viaggi" in paradisi fittizi. Purtroppo anche un parte della religiosità popolare cade inc testa trappola: parlare di madonne e di santi come coloro che assicurano fughe da ogni problema e sciagura. È questo il ristoro evangelico?

Imparare dove si trova il ristoro. "Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita". Il ristoro è in Gesù, certamente. Ma lo è - non dimentichiamolo - nell'imparare la sua umiltà e la sua mitezza. Gesù ebbe ristoro nella sua vita terrena? Come affrontò i tanti torti che subì o i tradimenti dei suoi? Come il Padre lo consolò? Perché lo consolò e non lo lasciò solo?

E’ un ristoro difficile, quello di Gesù, non è pret-a-porter, è un ristoro “imitativo”. Gesù ci invita ad avere la sua mitezza e umiltà perché queste sono fonte di una grande pace, che ristora profondamente. Può sembrare una sorta di escamotage, ma è, di fatto, l’unica via.

"Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza". Il Signore resiste ai superbi. Il Signore da ristoro a chi è umile e mite, a chi non pretende niente, a chi accoglie tutto come dono.

Rocco D’Ambrosio