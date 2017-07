Si fatica per un tesoro, di Rocco D'Ambrosio

Il Vangelo odierno: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.

Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13, 44-52).

30 luglio 2017. C’è una bella differenza tra il giocare alla lotteria (o al calcioscommesse) e il cercare un tesoro. Il primo è un tentare la fortuna, ci si applica un minimo e si spera di guadagnare un massimo, cioè migliaia, se non milioni, di euro. Il secondo è una fatica costante, che ti prende giorno e notte, ti fa rivedere mappe e itinerari. Nel cercare un tesoro ci si applica molto e si spera di ottenere molto. In ambedue i casi il risultato non è affatto certo. Ma solo il secondo dipende anche dall’impegno e dalla fatica che ci mettiamo.

Forse la nostra fede, alcune volte, è diventata come il giocare alla lotteria. Ci mettiamo un minimo sforzo e vogliamo, spesso esigiamo, dal buon Dio, il massimo della ricompensa. Siamo un po’ come quelli della famosa canzone: “Proviamo anche con Dio, non si mai…”. Ma con Dio non si prova, non si scommette banalmente come alla lotteria. Con il buon Dio bisogna mettersi completamente in gioco.

L’uomo del tesoro “vende tutti i suoi averi e compra quel campo”, come il mercante che “vende tutti i suoi averi e compra la perla di grande valore”. E lo stesso dicasi dei pescatori che si applicano al lavoro: “tirano a riva la rete, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi”. Il Regno di Dio è una cosa seria, molto seria. Sembra questa un’ovvietà. Ma – sono convinto – non è così ovvio: infatti sono tante le tentazioni che ci inducono a non prendere la nostra fede sul serio, a ridurla a un’ideologia tra le altre, a una tradizione, ormai senza gusto e senza senso.

La religione – scriveva Blaise Pascal - “è una cosa tanto grande che è giusto che coloro che non vogliono darsi pena di cercarla, se essa è oscura, ne siamo privati. Di che lamentarsi dunque, se essa è così fatta che la si può trovare cercandola?” E’ cosi: la si può trovare solo cercandola. E bisogna dubitare di chi o di quei mezzi che escludono ogni fatica della ricerca per arrivare a Dio, presentandolo come il supermercato dietro l’angolo, dove trovi tutto e di più. Penso a tante forme di pellegrinaggi, preghiere, presentazioni della fede che sono… oramai solo un grande supermercato.

La fede non si vende, né si compra; non si pubblicizza, né si pone in competizione. La fede è quella dello scriba che fatica per diventare discepolo del regno dei cieli; che fatica, ogni giorno, per estrarre cose nuove e cose antiche dal suo tesoro. Fatica, si stanca, si perde, sbaglia, pecca… ma è felice. Perché solo con la fatica si trova il tesoro.