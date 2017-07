Dare valore e non prezzi, di Rocco D'Ambrosio

Il Vangelo odierno: In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:

«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.

Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.

Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.

Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa» (10, 37-42).



2 luglio 2017. Non si dimentica proprio niente, il Signore! Non si dimentica i capelli del nostro cuore, né i pensieri del cuore, ne i nostri gesti… non si dimentica quando e come accogliamo, chi incontriamo per caso o abitualmente, cosa vogliamo e quali sono le nostre finalità.

Ma questo è il mestiere del Signore. Lui lo fa bene e se ci fidiamo di lui e crediamo in Lui dobbiamo solo approfondire il suo stile e... cercare di incarnarlo, da parte nostra.

E noi? Noi ci barcameniamo. Il brano evangelico odierno ha una parola che forse potrebbe essere sintesi: valore dell'altro. Sono citate persone: madre, padre, figlio, Gesù, profeta, piccoli. Tutti hanno un valore, non un prezzo.

Prima questione: per noi gli altri hanno un prezzo e non un valore? Il rischio è quello diventare cinici. Infatti diceva Oscar Wilde. "Chi è un cinico? Un uomo che conosce il prezzo di ogni cosa e il valore di nessuna". Tutti hanno un valore: personalmente come lo identifico o quantifico'? Quali sono i miei parametri?. Ma non è finita. Ogni valore è sempre più piccolo o più grande di un altro. quindi esiste una gerarchia.

Gesù ci ricorda che abbiamo un valore e non un prezzo e che questi valori sono in un ordine voluto da lui. Lui è prima di tutto e sopra tutti e tutto. Poi vengano i piccoli e gli ultimi che lo rappresentano "carnalmente": "Chiunque avrà fatto uno di queste cose al più piccolo dei miei fratelli l'avrà fatto a me" (Mt 25).

Poi i profeti, ovvero quelli he lui invia a ricordarci la sua strada e i mezzi per essere coerenti. Interessante notare che chi non da valore, né accoglie gli ultimi e i piccoli, non accoglie nemmeno i profeti. Esempio: chi odia e abusa di piccoli, migranti e poveri, odia i profeti che ricordano che dobbiamo amare e cogliere sempre. Il caso di papa Francesco è emblematico: è odiato, per lo più d diversi cardinali, vescovi, preti, suore e laici, perché ricorda che tutti hanno un valore e non un prezzo e tutti vanno accolti come il Signore comanda. Altro che problemi di dottrina e tradizione: il papa da loro fastidio perché ricorda il valore di tutti e l'accoglienza che dobbiamo loro. Ma il papa è solo un esempio tra i tanti.

Se ci teniamo alla nostra vita, a non perderla per sempre, dobbiamo dare solo valore e non prezzi, accogliere e non rifiutare...

Rocco D'Ambrosio