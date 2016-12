Allarga la tua tenda, di Rocco D'Ambrosio

25 dicembre 2016. Un invito particolare del profeta Isaia dice: “Allarga lo spazio della tua tenda” (Is 54, 2). L’invito riguarda una promessa che è fatta a una donna sterile, la quale riceverà in dono la benedizione di Dio, specie con il dono dei figli. Il versetto mi è ritornato in mente leggendo il Vangelo di oggi. Gesù nasce ed è deposto in una mangiatoia perché “per loro non c’era posto nell’alloggio”.

Attraverso il gioco degli spazi ci è comunicato un importate messaggio e stile di Dio. Gesù si fa carne e viene ad “abitare in mezzo a noi” (Gv 1, 14), eppure per Lui non c’è spazio in un alloggio umano e deve arrangiarsi in una stalla. Iddio, infinitamente grande, accetta di farsi carne e abitare i nostri spazi angusti. E noi, invece di allargarli, li restringiamo e, quindi lo rifiutiamo. Capisco che questa riflessione possa, molto facilmente, prendere la deriva del moralismo: non facciamo spazio al Signore che nasce… Gesù nasce e noi gli chiudiamo la porta… e via discorrendo.

Bandendo ogni forma di moralismo, è innegabile che la dinamica degli spazi accompagni la nostra vita personale, relazionale, sociale e politica. C’è chi si accontenta degli spazi di cui dispone e ringrazia il Cielo, c’è chi sgomita per “allargarsi”, c’è chi li ruba e chi li offre, c’è chi li deturpa e chi li custodisce, chi li abita e chi li fugge… Dio lo abita il nostro spazio, sin dalla Creazione del mondo: lo spazio è un luogo teologico, cioè un luogo in cui Lui si manifesta. Con l’incarnazione di Gesù l’abitazione, in un certo senso, diventa più stabile, manifesta, vicina.

Non si tratta, allora, di fare moralismi e sdolcinature sul Natale: Dio ci salvi e liberi da tutti quegli auguri in cartoncini, messaggi e Whatsup stucchevoli e vuoti! Gesù visita il nostro spazio, lo abita, si fa compagno di strada… Quindi? Il resto lo capiamo da noi stessi, se non lo capiamo significa che il Natale non ci dice niente, forse il Natale non è per noi. Dobbiamo essere molto onesti su ciò, altrimenti… quel tipo di messaggi si moltiplica all’infinito.

“Allarga lo spazio della tua tenda”, buon Natale!

Rocco D’Ambrosio